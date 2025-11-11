Caressa: "Credo che Conte abbia preso una decisione forte"

Il giornalista Fabio Caressa su Youtube ha commentato il momento che sta vivendo in stagione: "Conte mi è piaciuto, è stato schietto, sincero, diretto. Ha detto delle cose fortissime. Se avevo dei dubbi che la comunicazione di prima dovesse andare all'interno e avesse efficacia, forse i dubbi li aveva anche lui. Ora non parla più di rosa o difficoltà, ha detto che il Napoli non è più squadra. Non vede più la coesione che prescinde dalla forza di una squadra. Questo vuol dire che lui ora li stresserà ancora di più i giocatori e credo di poter dire che già adesso questo sarà l'ultimo anno di Conte al Napoli.

Dovrà arrivare a un tale grado di ossessione che la pressione interna diventerà insopportabile, a meno che non sia già così per alcuni giocatori. Si arriverà a un punto di tensione fortissimo. Credo abbia preso una decisione: portare la tensione al massimo per vincere, altrimenti non reagiscono. Li vorrà stressare e ossessionare. D'altronde lui è pagato per vincere, non per essere amato. Ce la farà? Non dipende solo da lui. Dipenderà da come i vecchi aiuteranno i nuovi. Da due mesi lo dice".