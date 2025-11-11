Vieri: “Conte, troppi lamenti! Hojlund? Spalle alla porta è dura per tutti”

vedi letture

L'ex attaccante di Inter e Lazio Christian Vieri ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli a Dazn: "Lui si deve prendere la responsabilità, è lui l'allenatore. Non puoi dire che non ti ascoltano o parlare del mercato, tutti hanno fatto acquisti. La squadra non sta giocando bene ma non sei ultimo, sei sempre lì, sistema la squadra. Rimettiti a lavorare, ma non fare troppi lamenti. Anche Hojlund è sempre spalle alla porta e un attaccante come lui non può giocare così. Deve andare in profondità e tutti fanno fatica così".