Del Genio: "Da Conte una presa per i fondelli, dice 'colpa mia' e poi critica squadra..."

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio per parlare del momento di difficoltà del Napoli e delle dichiarazioni di Antonio Conte: "Se noi volessimo continuare con la solita musichetta 'Tanto siamo primi', potremmo dire: 'Tanto siamo a due punti dal primo posto'... Il problema è non tirare in porta, non stare a 22 punti anziché a 24. Noi secondo me stiamo dimostrando un po' tutti, soprattutto i tanti vituperati tifosi che sarebbero i 'fessacchiotti', grande intelligenza e competenza perché stiamo preoccupandoci del fatto che non tiriamo in porta, non se vinciamo o meno lo Scudetto che non è un nostro problema.

Io mi ricordo che eravamo tutti innamorati del Napoli di Sarri, quando andavamo in trasferta i colleghi dicevano: 'Non ce ne date troppe'. Il Napoli ha fatto un quarto di finale di Champions League e una semifinale di Europa League. La conferenza stampa di Conte è stata di rottura ma anche una conferenza stampa - mi dispiace dirlo ma lo dico senza giri di parole - un po' di presa per i fondelli. Perché lui ripete tre volte di essere il primo responsabile per dare il titolo, però poi in realtà non analizza nessun aspetto da allenatore. Mentre dice 'la responsabilità è mia' poi mi parla dei giocatori che fanno il compitino, del cuore, quindi un secondo dopo ci stai facendo capire che l'hai detto giusto per. Perché non parliamo di aver fatto solo un tiro in porta?".