Lobotka fa ironia: "Con Conte prossimo giorno libero a maggio! Ogni allenamento è una gara"

vedi letture

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato al podcast Iná Liga in collegamento video. Intervista fatta un mese fa. Ha trattato vari temi come le sue condizioni fisiche e il rapporto con De Bruyne: "Infortunio? Ora va meglio, ma quando non giochi per un mese la condizione si fa sentire. Sono contento che il muscolo abbia retto, non ho avuto dolori nella zona inguinale", dice. Un'intervista con tante risate, molto ironica, in cui Lobo sorride spesso, scherza, si diverte.

Tempo libero? Con Conte, il prossimo giorno libero sarà a maggio 2026, quando giocheremo l'ultima partita della stagione. Per lui pure in vacanza insieme si andrebbe. Conte è così, vuole disciplina, vuole che tutti abbiano la sua mentalità. Ma su una rosa di 25 non è facile avere tutti la stessa mentalità. L'importante è che ogni singolo giocatore voglia vincere".

"Stagione? La pressione è sempre la stessa. A Napoli se vinci, poi si aspettano tu faccia lo stesso. Come se lo scudetto fosse un obbligo avendolo appena vinto. I tifosi sono esigenti ma non è facile, soprattutto se giochi anche la Champions.

Restare al Napoli? Qui sto molto bene. Ma sto invecchiando. La mia vita calcistica finirà presto. Non ho aspettative eccessive. Già adesso sento che ci vuole più tempo per recuperare. Prima potevo fare tre partite in una settimana, adesso dopo due giorni sento le gambe pesanti. Con Conte è durissima. Ogni allenamento è come una partita. Io non mi voglio lamentare ma non potrò farlo per sempre.

Futuro? Il mio agente ha detto che forse il 2026 potrebbe essere il momento giusto per cambiare e penso abbia ragione. Ma non faccio previsioni".