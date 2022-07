Caressa critica il Maradona: “Da rifare! Ci sono storie di gente che s’è persa…”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato e raccontato i principali stadi di tutto il mondo e si è soffermato anche sul Diego Armando Maradona

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha raccontato i principali stadi di tutto il mondo e si è soffermato anche sul Diego Armando Maradona: “L’hanno un po’ cambiato. Ci sono stati alcuni anni che se andavi in bagno ti mettevi paura. Per salire in tribuna stampa c’è solo un ascensore e una scala, ma è nascosta. Sapete che lo stadio a Napoli è scavato e ci sono grandi misteri su quello che c’è dentro lo stadio. Ci sono storie di gente che s’è persa. Come clima è da finale mondiale ma dal punto di vista della struttura andrebbe rifatto completamente. Napoli merita uno stadio diverso e poi gli abbiamo messo il nome Maradona: bisogna rifarlo un pochino questo stadio”.