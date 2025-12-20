Alvino: "Che vergogna Milan-Napoli! Allegri ha l'immunità come alcuni giocatori..."

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Quando ci sono dei recuperi da fare, possono capitare delle sorprese. Ricordo le partite che l’Inter ha giocato contro la Fiorentina e il Bologna. Nel secondo tempo Hojlund ha fatto bene, proprio il lavoro che chiedeva Conte. Il Napoli è stato bravo ad andarlo a prendere per sostituire Lukaku, anche l’età gioca a suo favore. Nel giro di pochi mesi è migliorato e fa ciò che chiede Conte. Adesso ha il centravanti a suo margine e somiglianza.

Gli arbitri italiani stanno offendendo il calcio. Definire vergognoso ciò che è successo in Napoli-Milan è poco. Allegri gode di totale immunità. Per ciò che fa in panchina dovrebbe essere sempre espulso. Ma come alcuni atleti, gode di immunità. Quando si vuole derubricare a cose di campo ciò che succede, si dà un messaggio sbagliato e un esempio pessimo. Oggi ho molto apprezzato l’intervento di Gravina con parole anche molto forti contro Allegri. Io penso che Allegri faccia fatica a gestire le sue emozioni. Lui rifiutò anche la panchina del Real Madrid, magari conosce i suoi limiti.

Si è toccato veramente il fondo dal punto di vista arbitrale. Io penso che il mancato rosso a Maignan sia figlio del fatto che non si volesse intaccare il campionato, visto che le espulsioni si scontano anche in Serie A.

Cremonese-Napoli? L’Osservatorio del Casms ha preso ancora una volta provvedimenti contro i tifosi del Napoli residenti in Campania. Qui si sfiora il razzismo. Spero che la protesta civile delle Curve possa smuovere la coscienza delle istituzioni. Questo silenzio assordante è meschino”.