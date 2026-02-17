Caressa: "Il pubblico del Maradona ha capito una cosa del Napoli"

Nel suo consueto punto campionato sul suo canale Youtube, il giornalista Sky Fabio Caressa ha dichiarato: "Contro la Roma il Napoli era pieno di assenze, mancava McTominay, mancava Anguissa e altri ancora. Conte è tornato a un gioco più diretto, palla su Højlund che è un animale nel senso positivo del termine: lotta, scatta, tiene palla, va di testa. Molto bene anche Alisson al suo esordio, decisivo nei minuti giocati. Il Napoli mantiene una linea di galleggiamento costante. Il pubblico lo ha capito: forse andare a prendere l’Inter è complicato, ma mantenere un posto Champions è fondamentale".