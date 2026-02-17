Caressa su Bastoni: "Avrebbe dovuto fare solo una cosa dopo Inter-Juve"

vedi letture

Nel suo consueto punto campionato sul suo canale Youtube, il giornalista Sky Fabio Caressa ha dichiarato: "È stato un errore gravissimo. Si è rotto il rapporto di fiducia tra pubblico, addetti ai lavori e classe arbitrale. Quando si rompe il rapporto di fiducia tra giudici e giudicati, un sistema non può funzionare. Non è solo colpa di Rocchi, ma lui è il responsabile tecnico. Serve una riforma.

Il problema è che si è perso il rapporto tra applicazione della norma e giustizia. Si applica il regolamento inseguendo le polemiche di giornata. La trasparenza non è discutere le decisioni in televisione, ma pubblicare le motivazioni. Inseguire il contraddittorio continuo fa perdere l’obiettività.

Sulla simulazione: se non punisci, la gente continua. In Italia è stata troppo tollerata. La cosa più brutta non è solo la simulazione, ma l’esultanza per l’espulsione dell’avversario. Quella è un’immagine che non si può vedere. Bastoni doveva presentarsi davanti alle telecamere e dire: ho sbagliato, mi sono rivisto e chiedo scusa".