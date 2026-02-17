Ordine: "Avete sentito Marotta? Ha detto che il Napoli ha rubacchiato Scudetto!"

Il giornalista Franco Ordine ha parlato ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Secondo me non è di secondo piano sia la Curva piena di striscioni ma soprattutto il clima che ha accompagnato questa rimonta. Se voi incrociate questa realtà di Napoli con l’Olimpico laziale capirete come può cambiare la stagione. Il Napoli ora giocherà una partita a settimana, secondo me vedrete - da qui a poche settimane - il vero cambiamento del Napoli”.

: “Mentre sulla Champions la partenza sbagliata ha poi provocato il risultato dell’esclusione e quello è il risultato molto negativo. Nel campionato invece si fa la conta degli infortuni, l’Inter ha avuto un giocatore infortunato come Dumfries ma invece il Napoli inizia con De Bruyne e poi prosegue fino ad arrivare ora a McTominay. Paradossalmente il numero degli infortuni poi ha fatto scoprire la magagna del mercato”.“Le parole di Marotta su Bastoni sono giuste, poi ha detto sostanzialmente che lo scorso anno il Napoli gli ha rubacchiato il campionato ed invece ora deve avere un risarcimento. Diciamo che è una piccola battuta. Chiellini però sabato sera non parla dell’Inter ma di arbitri e dice che deve andare a casa il designatore Rocchi. Lui dice abbiamo accettato l’errore Inter-Roma e quindi dobbiamo accettare gli errori degli arbitri, qui è la questione. L’errore più grave è del designatore che designa La Penna e non Doveri solo perchè Doveri era mercoledì scorso in serie B”.