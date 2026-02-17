Alvino: "Negli ultimi 40 anni sono del Napoli gli unici 2 scudetti onesti!"

Il giornalista Carlo Alvino su Radio Crc nel suo consueto editoriale a inizio trasmissione ha dichiarato: "Gli unici due scudetti puliti e onesti degli ultimi anni sono quelli del Napoli. La storia del calcio italiano negli ultimi quarant'anni si sintetizzano con due scudetti entrambi vinti sul campo e non fuori dal campo come invece spesso accade spesso nel nostro paese e va ribadirlo al presidente dell'Inter e ai suoi associati.

Non posso non partire con questo pensiero all'ennesima uscita fuoriluogo di questo dirigente che non perde occasione per restare in silenzio. Ma sul serio? Deve dire cose che non stanno né in cielo né in terra e che ci mettono un po' di agitazione addosso. Il presidente dell'Inter senza portafogli parla dell'episodio del rigore assegnato alla Juve contro l'Inter dall'arbitro Calvarese, oggi attento osservatore delle dinamiche arbitrali italiane, che commette un palese errore, ma la simulazione di Cuadrado è ancor più evidente. Quell'episodio all'ultima giornata costringe il Napoli a dover battere il Verona per la Champions".