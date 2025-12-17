Caressa: "Meret molto più forte di Milinkovic. Elogi eccessivi in estate"

Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha parlato del Napoli commentando i principali temi relativi al campionato e alla stagione in generale: "Nel Napoli vedo un portiere che gioca molto bene con i piedi, Savic, ma io ho sentito tante volte criticare Meret, ma per me è molto più forte di Milinkovic-Savic. Forse i rigori parati ha influito sui giudizi. Meret per me è più forte tra i pali. Milinkovic calcia forte, tutto vero, ma iniziamo a giudicare i portieri per quanto parano. Ecco, ultimamente Milinkovic non ha fatto bene. A Udine ha fatto due errori sui due gol annullati. Non dico che non sia un buon portiere, ma forse è stato esaltato anche troppo per altre caratteristiche, ma i portieri vanno visti sui novanta minuti".

