Del Genio su Milinkovic-Meret: "Conte questa cosa non l'ha mai detta"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio rispondendo alla domanda di un tifoso che chiedeva delle gerarchie tra i pali con il ritorno ormai prossimo di Meret: "Non dobbiamo restare ancorati alle vecchie frasi fatte del calcio. In porta non ci sono più solo i titolari, le cose possono cambiare, oggi ci sono anche valutazioni tattiche sulla scelta del portiere. Magari una volta ti servono i piedi di Milinkovic e altre la serenità di Meret tra i pali. Milinkovic forse non è ancora abituato alla grande squadra che prende pochi tiri in porta.

Sono piccole differenze che possono portare a un'alternanza della quale aveva parlato Conte che mai ci ha detto che uno era titolare e uno riserva. Ora che rientra Meret vediamo che succede. Milinkovic ha convinto ma non ha distrutto questa concorrenza. Ha avuto la chance di fare il titolare per un bel po' di partite e ci sono state delle indecisioni. Meret invece negli anni dello scudetto ha fatto davvero pochi errori".