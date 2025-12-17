Podcast Rampulla: "C'è una sola grande favorita per la Supercoppa"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Come vede la Juve dopo Bologna? Può lottare per lo Scudetto se batte la Roma?

"Siamo a metà dell'opera. Ora ha vinto col Bologna, deve farlo anche con la Roma. E' una partita importante, poi avrai un calendario più morbido, anche se non devi mollare anche li o rischi di fare brutte figure. Rientrando Bremer, un po' la difesa si sistema. Se dovesse vincere contro la Roma, si candida per stare li. Poi se l'Inter le vincesse tutte, darebbe uno strappo al campionato importante. Ma vedendo l'andamento, nulla è precluso".



Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

"La favorita è l'Inter, poi il Milan è una variabile sicura, per via dell'allenatore e la sua storia nelle partite importanti. Come organico però credo che l'Inter sia avanti. Un gradino sotto c'è il Bologna. II Napoli ko a Udine dovrebbe dare una rabbia in più a questi giocatori".