Milan, Allegri: "Gara diversa dal campionato, è una finale! Su Leao..."

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Napoli-Milan di Supercoppa Italia, parla ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole: “È una competizione molto importante. Innanzitutto abbiamo trovato tantissimi tifosi del Milan e ci fa molto piacere, c’è stata una bellissima accoglienza. Domani abbiamo questa partita molto complicata per cercare di arrivare a giocare la finale lunedì. Affrontare il Napoli è sempre complicato, le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare. Poi è una partita completamente diversa perché c’è in palio la finale. Quindi secondo me sarà una partita molto tattica”.

L'allenatore ha parlato anche ai microfoni di Mediaset: "Siamo qui e speriamo di fare un ottimo risultato. Difendere un titolo? Sì, e c'è da giocare una gara difficile col Napoli. Non sarà semplice arrivare in finale. Noi meglio con le grandi? Il campionato è una cosa a parte. Domani è una finale e giocheremo anche in modo diverso. Sappiamo che le partite da dentro o fuori sono differenti dalla Serie A. Comunque il Napoli è molto forte. Come sta Leao? Vediamo se tornerà a disposizione, non si allena con la squadra da diversi giorni. Gabbia è rimasto a casa. Gimenez? Sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa, invece si è rifermato per il dolore alla caviglia e dopo un consulto domani ci sarà una piccola operazione e sarà out per un po' di tempo. Mercato? Vediamo. Il nostro mercato ora è recuperare chi abbiamo in casa, poi vedremo. Come si batte il Napoli? Sarà diversa dal campionato e giochiamo fuori casa".