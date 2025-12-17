Stadio a Poggioreale, Roano: "Progetto sospeso, difficile si vada avanti"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Luigi Roano.“Il progetto di costruzione del nuovo stadio a Poggioreale è sospesa, quindi occorre capire il motivo. A questo punto è difficile che si vada avanti. La decisione è stata comunicata ieri. Il responsabile unico del progetto, l’ingegner Salvatore Puca, ha risposto alle richieste del Comune, avanzate nella riunione del 18 novembre, sulla natura della conferenza dei servizi (preliminare e non decisoria) e ha disposto la sospensione del procedimento.

Cosa significa nel dettaglio? Non sono previste, al momento, altre riunioni e qualora non ci fossero sostanziali novità nel progetto del Napoli, tutto resterebbe fermo. La vera perplessità – al di là della questione dei parcheggi che resterebbero inutilizzati nel corso della settimana - riguarda i mercatali del Caramanico. Il Comune proseguirà con la ristrutturazione del “Maradona”, mentre l’idea di De Laurentiis rimane di costruire questo nuovo stadio”.