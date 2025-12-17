Del Genio: "Beukema usciva dal basso a Bologna, perché a Napoli non può farlo?"

"Quando gli avversati ti vengono a pressare la buttiamo via lunga troppo presto. Ma ci vuole più coraggio". Lo dice Paolo Del Genio a Linea Calcio su Canale 8 parlando delle difficoltà in fase di costruzione del Napoli: "Qualcuno dice che non serve l'uscita dal basso perché si prendono dei rischi, ma tutti i grandi allenatori lo fanno e anche alcune squadre medio-piccole perché questo dà coraggio ai giocatori.

E poi Como e Bologna non fanno lo stesso? La Fiorentina senza impronta di calcio è ultima, invece, e gli organici sono più o meno dello stesso valore. La differenza la fanno gli allenatori. Beukema se sapeva uscire da dietro a Bologna perché non può farlo più a Napoli? Serve organizzazione, i movimenti, e la convinzione di quello che stavi facendo. Se vuoi buttala pure lunga ma poi non facciamo granché dopo".