Caressa pazzo di Osimhen: "Vi spiego perché è più decisivo di Haaland!"

TuttoNapoli.net

Sul suo canale Youtube il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato della Top 11 dell'ultimo turno e ha elogiato un azzurro: "Osimhen è devastante. Mi piace ogni domenica di più. Lasciamo perdere che va in cielo a staccare di testa, ma sul quarto gol buttano la palla in avanti alla fine e lui la va a prendere, a contestare. Una cosa veramente incredibile. Con Haaland è il più forte attaccante in circolazione. Se possibile, Osimhen è più decisivo, perché è più dentro al gioco".