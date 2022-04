Carnasciali su Spalletti: “C’è un motivo per i risultati che sta ottenendo a Napoli"

"A Luciano l’ho avuto sia come allenatore che come compagno di squadra a La Spezia e quindi lo conosco molto bene".

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "E’ molto piacevole vedere giocare il Napoli di Spalletti, a Luciano l’ho avuto sia come allenatore che come compagno di squadra a La Spezia e quindi lo conosco molto bene. Sono combattuto perché dall’altra parte c’è Pioli con il quale ho giocato quattro anni, se vince il Milan o il Napoli casco in piedi, sono contento lo stesso.

Spalletti ha saputo coinvolgere tutti i giocatori: E' il motivo dei risultati che sta facendo Luciano a Napoli. E' riuscito a far sentire tutti i giocatori titolari e questo in una squadra è difficilissimo. Non sempre chi gioca una volta ogni tanto ti rende al massimo. Lo stesso Mertens, che con allenatori come Sarri e Ancelotti era titolare, quando è mancato Osimhen ha sempre fatto la prestazione e ti ha risolto diverse partite. Se il Napoli arriverà fino in fondo, quest’anno può fare davvero qualcosa d’incredibile”.