Carnevale esalta Osimhen: "Qualità da fuoriclasse, il Barcellona ce lo invidia"

"Osimhen sta diventando un leader? Assolutamente sì. Dopo le Coppe è sempre complicato giocare. Il Napoli era in difficoltà a Cagliari. E lui è entrato ha toccato pochi palloni e l’ha messa dentro nell’unica occasione avuta. Non c’è dubbio che sia stato un colpo da campione". Parla così Andrea Carnevale, ex centravanti del Napoli, a La Gazzetta dello Sport: "Un consiglio a Osimhen? Quando hai un allenatore esperto come Spalletti, basta lui. Io sono affascinato dalle sue qualità. Deve stare più in area e segnerà caterve di gol e trascinerà il Napoli. Guardate il Barcellona: ha grandi giocatori ma non un centravanti forte come Osimhen".