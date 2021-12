Carnevale: "Il Napoli paga assenze e lo sforzo col Leicester, ma chi se l'aspettava..."

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha perso punti anche per il grande sforzo fatto in Europa League contro il Leicester. Bisognava gestire meglio questa competizione, invece è successo ciò che pensavo. Va bene il passaggio del turno, ma non mi aspettavo queste prestazioni con Empoli e Spezia. Mancano giocatori importanti, ma chi è andato in campo poteva battere lo Spezia. Servirebbe una maggiore cattiveria".