Carnevale: "Raspadori-Lukaku coppia vincente! Ora con Conte rivedo lo spogliatoio dell'87'..."

Andrea Carnevale, ex azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lukaku-Raspadori come Giordano-Carnevale? Giordano era un fuoriclasse lo porterò sempre nel mio cuore. Lukaku-Raspadori per me è la coppia giusta, un’accoppiata vincente.

Conte ha creato uno spogliatoio fantastico. Antonio sa farsi valere ed insieme a Spalletti è un allenatore straordinario, guardando i volti dei giocatori e come sono coinvolti mi sembra di rivedere il nostro spogliatoio nel 1987. Bravo Conte, è una garanzia per i tifosi”.