Italiano-Napoli, da Bologna: "Niente braccio di ferro! Separazione può essere pacifica"

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"Si era già capito qualche settimana fa che Italiano e il Bologna fossero arrivati alla fine del rapporto era noto, stava solo aspettando il Napoli"

Gianmarco Marchini, giornalista de Il Resto del Carlino, è intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio dando aggiornamenti da Bologna sulla situazione Italiano-Napoli: "A Casteldebole sul fronte Italiano c'è un silenzio assoluto, anche assordante. Con l'accelerata del Napoli su Italiano, questo silenzio fa rumore. Si era già capito qualche settimana fa che Italiano e il Bologna fossero arrivati alla fine del rapporto era noto, stava solo aspettando il Napoli. È partito dai campi pieni di polvere, è ambizioso, ha voglia matta di esprimere il proprio calcio e i propri concetti. Quando si è figurata la stagione senza coppe, è lì che hanno preso forma i dubbi di Italiano. Italiano è andato sempre in Europa negli ultimi anni. Ha fatto finali europee con centravanti che non andavano in doppia cifra. Ha vinto una Coppa Italia, andando all-in su quella competizione. Ma un mese e mezzo prima della finale, il Bologna lottava per la Champions League.

Quest'anno il Bologna ha giocato 56 partite. Ha fatto una finale di Supercoppa contro il Napoli, ha buttato fuori l'Inter. Fuoricasa, i rossoblù hanno il terzo rendimento del campionato. Cosa farà il Bologna? Non mi aspetto un braccio di ferro con Italiano. Fino a lunedì, il rapporto era molto buono. Si andrà verso una separazione pacifica, con una rescissione consensuale. La mossa di ieri del Napoli ha fatto effetto sulla piazza. Italiano pronto per il Napoli? Non ci sono analogie con Thiago Motta che andò alla Juventus. Era una scommessa grossa quella del Bologna, ma in quel contesto bianconero... Non mi dilungo nell'analisi. Italiano è molto preparato. Ha molta esperienza sul campo e sa come gestire gli impegni internazionali".