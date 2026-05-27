Italiano-Napoli, Paganini: "È una questione già di tempo fa. Scelta giusta di ADL"

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"ltaliano sa valorizzare i giocatori che ha a disposizione, oltre ad aver incamerato esperienza internazionale con Fiorentina e Bologna"

Il giornalista Paolo Paganini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dei temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli sembra voler puntare su Italiano per la panchina, mentre il Milan ha ancora molti dubbi. Come vedi queste situazioni?

"Quella di Italiano a Napoli è una questione già di tempo fa. La scelta di De Laurentiis sarebbe giusta, dato che ltaliano sa valorizzare i giocatori che ha a disposizione, oltre ad aver incamerato esperienza internazionale con Fiorentina e Bologna. Al Milan invece l'ago della bilancia rimane sempre Ibrahimovic e sarà curioso capire che cosa accadrà. Per come la vedo potrebbe anche provare a contattare Conte, ma siamo in un momento di ricostruzione quindi dovremo ancora attendere un po' per capire meglio".

In attesa di capire quale sarà il tecnico, il Milan deve anche sciogliere il nodo dirigenziale effettivamente.

"È circolato con insistenza il nome di Parataici, che però ha un contratto importante con la Fiorentina. Ripeto però come nel Milan la posizione di Ibrahimovic vada chiarita. Qualsiasi direttore sportivo che arriverà dovrà confrontarsi con lui e quindi non so in quanti sarebbero disposti ad accettare questa condizione. lo sono sempre dell'avviso comunque che sarebbe meglio puntare su dirigenti italiani".

Cosa serve alla Roma per aumentare la propria competitività per il prossimo anno?

"Ci vogliono almeno quattro pezzi importanti sul mercato, anche perché la qualificazione in Champions League va valutata bene. Da una parte del resto ci sono stati i meriti di Gasperini, ma dall'altra anche i demeriti di Juventus e Milan. Di certo bisognerà alzare il livello della rosa, perché senza un organico adeguato poi si raschia di andare in difficoltà in entrambe le competizioni. Poi bisognerà anche valutare il fattore fair play finanziario, che potrebbe portare a monetizzare con la cessione di Koné".