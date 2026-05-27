Gazzetta, Guidi su Allegri: “Fallimento totale! Calcio brutto, zero valorizzati e niente obiettivo”

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"Circoscrivere il crollo è delle ultime dieci giornate. Però nel girone di ritorno mi dite tre partite in cui il Milan ha fatto il Milan? Io non ci arrivo"

Il giornalista Marco Guidi, nel corso del podcast 'La Tripletta' de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il capitombolo del Milan di Massimiliano Allegri: "Secondo me tu non puoi non centrare neanche l'obiettivo, senza coppe e giocando un calcio brutto, diciamolo. Non valorizzare neanche un calciatore tranne Pavlovic. Significa proprio aver fallito su tutta la linea".

Quello del Milan è uno dei più grandi cali mai visti?

"Sì, ma già vissuto da Allegri in passato. Ti aggiungo una cosa: secondo me circoscrivere il crollo è delle ultime dieci giornate. Però nel girone di ritorno mi dite tre partite in cui il Milan ha fatto il Milan? Io non ci arrivo. Te ne dico due: il derby e Bologna. Finito. Anche la Roma ha iniziato così, con i calci d'angolo, con Svilar che parava. Però è cresciuta. Tutti parlano del mercato e di Malen... ragazzi, ma il Como chi ha preso a gennaio? Conte, quando vince lo scudetto, chi gli prendono a gennaio? Gli cedono Kvaratskhelia e gli vendono Okafor. Perché ad Allegri bisogna fare mercato a gennaio per forza e agli altri no?".