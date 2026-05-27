Gazzetta, Guidi su Allegri: “Fallimento totale! Calcio brutto, zero valorizzati e niente obiettivo”
Il giornalista Marco Guidi, nel corso del podcast 'La Tripletta' de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il capitombolo del Milan di Massimiliano Allegri: "Secondo me tu non puoi non centrare neanche l'obiettivo, senza coppe e giocando un calcio brutto, diciamolo. Non valorizzare neanche un calciatore tranne Pavlovic. Significa proprio aver fallito su tutta la linea".
Quello del Milan è uno dei più grandi cali mai visti?
"Sì, ma già vissuto da Allegri in passato. Ti aggiungo una cosa: secondo me circoscrivere il crollo è delle ultime dieci giornate. Però nel girone di ritorno mi dite tre partite in cui il Milan ha fatto il Milan? Io non ci arrivo. Te ne dico due: il derby e Bologna. Finito. Anche la Roma ha iniziato così, con i calci d'angolo, con Svilar che parava. Però è cresciuta. Tutti parlano del mercato e di Malen... ragazzi, ma il Como chi ha preso a gennaio? Conte, quando vince lo scudetto, chi gli prendono a gennaio? Gli cedono Kvaratskhelia e gli vendono Okafor. Perché ad Allegri bisogna fare mercato a gennaio per forza e agli altri no?".
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