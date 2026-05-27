Di Napoli: "Italiano si è meritato una grande squadra. Ma piazza non è facile..."

vedi letture

"Finché un allenatore non prova, non saprà mai se è a quel livello. Italiano ha idee chiare e codici tattici ben precisi. Scelta che può dare continuità"

Arturo Di Napoli, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per parlare di Napoli e Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Italiano si è meritato una grande squadra e il Napoli lo è. Finché un allenatore non prova, non saprà mai se è a quel livello. Italiano oggi ha le idee chiare e codici tattici ben precisi, è una scelta che può dare continuità nella scelta di calcio di questi anni. E' una piazza non facile Napoli, ma è una scelta che ci sta. Sul Milan confermo che c'è un po' di confusione, non ha una squadra per puntare al campionato ma non mi aspettavo una debacle totale. Prima di scegliere un allenatore serve rimettere in piedi il quadro dirigenziale. Serviranno poi giocatori in linea col gioco che vuole fare il nuovo tecnico. Il Milan qualcosa deve fare. Ripartire dagli stessi uomini dopo un fallimento non è semplice, era partito bene ma quando si è spento Modric, si è spento il Milan".

Su Napoli e Milan ha aggiunto:

"Per i risultati ottenuti e il valore di rosa, più semplice ripartire dal Napoli, anche se ogni stagione è diversa e non sai gli imprevisti. Il Milan deve rifondare la squadra, facendola con la giusta filosofia e le giuste figure. La responsabilità sarà del dt e del ds costruire una squadra all'altezza".

Sul calciomercato della Roma:

"La Roma ha centrato la Champions, arriveranno soldi e la Roma sa che la rosa va sistemata, a livello numerico e di qualità. Serve qualcosa dietro e davanti, servono anche delle alternative a Malen. La Roma deve rinforzarsi".