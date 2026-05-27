Mertens: "Addio Conte? Il Napoli perde un grande allenatore! Su Italiano..."

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"Antonio Conte? Mi sono piaciuti i suoi anni qui, ci ho parlato e ha fatto anche di più di quanto pensasse. Penso che sarà sempre un tifoso del Napoli"

Dries Mertens, ex calciatore del Napoli di cui è il miglior marcatore all time, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'evento tra Napoli Legends e World Legends allo stadio Maradona. Tra i vari temi, il belga ha commentato anche le ultime in casa azzurra, tra cui la separazione con Antonio Conte ed il suo possibile sostituto. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Con l'addio di Conte il Napoli perde un grande allenatore, quando si sta insieme un giorno ci sta lasciarsi. Mi sono piaciuti i suoi anni qui, ci ho parlato e ha fatto anche di più di quanto pensasse. Penso che sarà sempre un tifoso del Napoli". Italiano ti piace? "Certo, ci ho parlato anche con lui, una bellissima persona e un allenatore forte".