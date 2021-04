Carnevali furioso per la Superlega: "Presi in giro dalle big. Qualcuno dovrebbe essere più onesto!"

Nel suo intervento a Radio Rai, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche delle tante discussioni nelle scorse settimane, nelle assemblee di Lega Serie A, sui diritti tv e sui fondi di investimento, progetto poi naufragato: "In Lega c'è grande conflittualità su tutto. Abbiamo discusso per tanto tempo sui fondi di investimenti, sui diritti tv. Addirittura l'altro giorno 7 società hanno sfiduciato Dal Pino. Adesso tutto questo può avere una spiegazione, non stiamo facendo nulla di buono, siamo in un momento di grande difficoltà e sicuramente anche il fatto di aver perso tanto tempo dietro agli studi per aderire ai fondi ci fa capire oggi che c'era un altro progetto che stava nascendo. Siamo stati presi anche in giro, perché non c'è stata chiarezza. Chi comanda le società di calcio che hanno aderito alla Superlega dovrebbe anche essere più onesto".