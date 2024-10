Carnevali: "Raspadori dal Sassuolo alla Nazionale mi riempie di gioia"

vedi letture

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Sportiva. Fra i tanti temi toccati, il dirigente dei neroverdi ha parlato anche di Domenico Berardi, tornato in campo nell'ultimo turno con il Cittadella dopo una lunga assenza per infortunio: "Direi che il recupero è quasi completo, già sabato scorso contro il Cittadella è entrato nella ripresa, per cui deve recuperare la condizione. Ci vuole tempo dopo l'infortunio ma ha fatto passi da gigante, siamo molto fiduciosi, e soprattutto c'è un grandissimo entusiasmo del ragazzo per rientrare e per aiutare la nostra società a fare bene".

Firmerebbe a fine anno per avere il Sassuolo in A e Berardi via?

"Al Sassuolo in Serie A la metterei subito, per Berardi sarebbe bello continuare il cammino insieme. Guardo anche la Nazionale dove ci sono Frattesi, Pellegrini, Raspadori, che arrivano dal Sassuolo e ti riempie di gioia, peccato che non c'è Berardi ma tornerà presto anche in Nazionale".