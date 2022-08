Carragher duro con CR7 (accostato al Napoli): "Ha 38 anni e non lo vuole nessuno!"

L'ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, oggi noto commentatore televisivo in UK, ha parlato di Cristiano Ronaldo e della spinosa situazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, oggi noto commentatore televisivo in UK, ha parlato di Cristiano Ronaldo e della spinosa situazione che sta vivendo il Manchester United ai microfoni di Sky Sports: "Ho sempre saputo che si sarebbe arrivati a questo punto. Anche se Cristiano ha fatto bene per un anno, ha firmato un biennale con opzione per un altro anno, cosa in cui non ho mai creduto, perché Cristiano non è il secondo violino di nessuno.

Quest'anno compirà 38 anni, è un grande goleador ma non è più il giocatore che era. Nessuno lo vuole in Europa e non sono nemmeno sicuro che lo voglia anche Ten Hag al Manchester United, così come non sono sicuro che nello spogliatoio sia benvoluto".