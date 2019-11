Carratelli: "Ancelotti lascerà il Napoli a fine stagione. Callejon, Mertens, Insigne e Allan sono già ex"

Il giornalista, Mimmo Carratelli, ha parlato della crisi azzurra ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "La società non ha avuto il sentore che ci fosse nello spogliatoio qualcosa che non andava, oppure lo ha avuto ma se n'è fregata. Il gruppo è in sofferenza da moltissimo tempo: per i contratti non rinnovati, per le dichiarazioni di De Laurentiis che accusa sempre i giocatori e salva l'allenatore, per il caso Insigne e per la mancata cessione di Allan. I giocatori sono esplosi e sono stati additati come colpevoli, ma dal loro punto di vista i risultati non sono arrivati per le tante formazioni cambiate. La squadra si sente isolata. L'ammutinamento è censurabile, ma bisogna anche considerare la sofferenza della squadra, che non sopporta il figlio di De Laurentiis.

Come si esce da questa situazione? De Laurentiis ha preso Ancelotti per fare da parafulmine. Il tecnico, se la situazione continuerà ad essere questa, penso che lascerà la squadra a fine anno. Ma se il Napoli gioca così è anche per colpa sua.

Futuro? Per come si sono messe le cose, Callejon, Mertens, Insigne e Allan è come se non facessero più parte di questa squadra. Non rientrano nel futuro del Napoli".