Carratelli: "Venderei tutti, anche Osimhen e Kvara! Si riparta da Conte"

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spero che domani in conferenza stampa De Laurentiis annunci tre ritiri, quello di Dimaro, quello di Castel di Sangro e quello del Napoli da questo campionato (scherza ndr.). Nuovo allenatore? L’unico libero è Conte, ma De Laurentiis ha detto che annuncerà l’allenatore a fine stagione. Se Conte ha voglia di tornare ad allenare ha una ghiotta occasione di riprendere il Napoli. L’anno prossimo bisogna tornare in Champions altrimenti i conti del Napoli iniziano ad andare in rosso. Vediamo se arriva Conte e vediamo che calciatori arriveranno.

Sarà sicuramente un mercato difficile in uscita, non sono certo che Osimhen vada via. Poi vedremo la sorte di Kvaratskhelia che è richiesto da Barcellona e PSG. Io li venderei per ricominciare da capo con Conte. E’ un tecnico navigato, con esperienza, al Napoli serve una guida forte ed esperta come Conte. I calciatori si sono lasciati andare perchè le briglie lasciate da Spalletti si sono allentate. Ormai è storia passata, aspettiamo il futuro e aspettiamo Conte. Vota Antonio!”.