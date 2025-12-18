Live Spinazzola in conferenza: "Ecco cosa vuole il mister. Lukaku? Fondamentale per noi, presto ci aiuterà in campo"

Dopo Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa per il Napoli anche Leonardo Spinazzola. L'esterno azzurro ha commentato la vittoria contro il Milan.

Rispetto alla partita di campionato ci sono state grandi differenze. Ma è questa la maniera di trattare il Milan?

“Penso che sia una conseguenza di quello per cui stiamo lavorando. Nel modulo e in tante altre cose. Con il mister lavoriamo tutti i giorni in un modo, ma sappiamo che possiamo anche compattarci e aspettiamo. Dobbiamo aspettare il momento giusto per risalire e pressare per andare uomo contro uomo. Questo è quello che vuole il mister”.

Ci sono due momenti di questa partita: chi segna va da Lukaku. Quanto è importante averlo avuto in gruppo?

“Romelu è un leader, nei fatti e nelle parole. È bello che sia rientrato in gruppo e che poi sarà con noi a pieno regime. Sarà fondamentale per la squadra. Siamo fortunati ad averlo in spogliatoio”.

Ti trovi meglio come esterno o come terzino?

“Personalmente mi trovo meglio in difesa, anche se dipende dalle situazioni. Se posso andare, vedo il campo con più intelligenza. Trovo i miei spazi e me li vado a cercare mentre più alto c’è meno spazio e lì deve esser brava la squadra a trovarmi in modo veloce”.

Stasera è stata una partita molto maschia. Quando la mettere su quel campo, avete un quid in più?

“E’ stata una partita maschia, ma le partite vanno viste in base agli avversari. Vedo due squadre diverse tra Udinese e Milan. A Udine avevamo pochi spazi, mentre oggi c’erano più spazi e quando è così, è tutto più semplice. Ogni partita è diversa, ogni avversario è diverso e poi ci sono partite in cui ti riescono più cose e altre no”.

Chi preferisci beccare tra Inter e Napoli in finale?

“L’Inter penso che sia la squadra più forte. Però se il Bologna batte l’Inter, vuol dire che si è meritata la finale. So che per voi sarebbe più bello trovare l’Inter per lo spettacolo, ma vediamo domani”.