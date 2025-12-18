Milan, Allegri a Mediaset: "Il Napoli ha meritato. Zufferli? Ha arbitrato bene"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla finale di Supercoppa 2025: "Il Napoli ha meritato la vittoria, abbiamo affrontato un Napoli forte. Nervosismo? L'arbitro ha arbitrato molto bene, è stata molto brava la terna arbitrale. Devo analizzare la partita, purtroppo abbiamo preso due gol su cui potevamo fare molto meglio e su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Questa sconfitta di stasera va vista come un'opportunità per metterci in piedi ed andare avanti. Era un'opportunità per vincere la coppa, ma ora dobbiamo pensare al campionato".

Cosa ti ha soddisfatto stasera? "Che abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli, abbiamo gestito abbastanza bene la palla. Bisognava attaccare meglio l'area, poi come sempre le partite vengono decise se fai un errore come successo nel primo tempo, lì potevamo difendere un po' meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol su cui potevi fare meglio, significa che c'è qualcosa su cui migliorare".

È possibile rivedere la difesa a quattro in futuro come visto nel secondo tempo? "No, stasera era una partita che dovevamo recuperare. Non è che una partita debba stravolgere quello che è stato fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con serenità e lucidità per portarci ad ottenre il nosttro obiettivo, cioè cercare di rientrare nelle prime quattro ma non sarà assolutamente facile. Dobbiamo avere fiducia in quanto abbiamo fatto, riprendere il cammino e lavorare sugli errori".

Su Nkunku: "Si è dato da fare stasera, ha avuto un paio di situazioni favorevole. Secondo me è un giocatore di ottime qualità e le tirerà fuori, è in Italia da tre mesi e deve crescere. Ci sono giocatori che si inseriscono subito e altri che fanno fatica. Il gol lo può sbloccare".