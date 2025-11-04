Ordine: "Sono sconcertato, solo io ho visto cosa è successo in Napoli-Como?"

Il giornalista Franco Ordine ha parlato ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero dove ha dichiarato: “Sono rimasto sconcertato, sono rimasto da solo a segnalare quello che ho visto in Napoli-Como. Lo scorso anno il Como giocava con grande qualità mentre ora gioca con scontri e fisicità, si buttava per terra ogni tre minuti è una roba che non va bene per il calcio e per il Como. Il Como ha investito 370 milioni da quando gioca in serie A.

Conte? Io sono consapevole di quello che sta succedendo a Napoli. Al di là dei nuovi acquisti, ma c’è il numero paragone degli infortunati. Faccio il paragone con il Milan che ha perso 5-6 titolari dopo la sosta di ottobre, e davvero non mi rendo conto delle difficoltà. Nel caso del Napoli vale un criterio che deve essere fondamentale, quando non puoi vincere non la puoi perdere la partita. Più che temuto Conte in questo momento, è diventato una spina in gola dell’Inter e di Marotta visto le recenti dichiarazioni".