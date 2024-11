Caso Manolas, legale ADL: "E' sorpreso ma tranquillo, ha sempre agito nel rispetto delle leggi"

“Caso Manolas? I tempi potrebbero essere molto consistenti, come nel caso Osimhen, se la linea della Procura resta prudente. Confidiamo – ha detto l’avvocato Fabio Fulgeri, legale che difende il presidente De Laurentiis, indagato dalla Procura di Roma per presunte plusvalenze fittizie, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - che vengano considerate le nostre argomentazioni difensive che depositeremo solo dopo avere acquisito gli atti, che sono stati richiesti stamane dal collega di Roma alla Procura capitolini e che dovrebbero prevedibilmente arrivare ai nostri uffici in un paio di giorni.

La posizione di De Laurentiis? E’ rimasto sorpreso dinanzi a questa contestazione, considerato che hanno sempre operato nella legalità, applicando i principi contabili richiesti dall’OIC (organismo italiano contabilità, ndr). Comunque e in generale sino a che non approfondiremo nel dettaglio gli atti non possiamo dire molto, si tratta di tematiche molto tecniche. La questione è sempre sulla valutazione dei calciatori che la Procura ritiene non congrua, dovremmo su questo aspetto controdedurre. Sino ad oggi, peraltro, il concetto di valutazione oggettiva dei calciatori non esiste. Il Cavaliere De Laurentiis è tranquillo e sereno perché lui e tutta la dirigenza del Napoli hanno agito sempre nel pieno rispetto delle leggi. Siamo sereni e pensiamo che potremo difenderci rispetto a questa ulteriore contestazione. Attendiamo di approfondire nel dettaglio la questione, il cui nucleo dovrebbe riferirsi alla valutazione del calciatore e poi trarremo le nostre controdeduzioni”.