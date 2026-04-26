Rocchi e arbitri graditi all’Inter, Condò a Sky: “Questione seria, vedremo cos’hanno in mano…”

vedi letture

Nell’inchiesta della Procura di Milano, Gianluca Rocchi è accusato di frode sportiva per aver designato arbitri ritenuti graditi all’Inter in alcune partite.

Nell’inchiesta della Procura di Milano, Gianluca Rocchi è accusato di frode sportiva per aver designato arbitri ritenuti graditi all’Inter in alcune partite. Sono tre i capi d’imputazione contenuti nell’avviso di garanzia visionato dall’AGI, un quadro che ha acceso un acceso dibattito nel mondo del calcio italiano.

Il commento di Paolo Condò

Sulla vicenda è intervenuto il giornalista Paolo Condò a Sky Sport, che ha analizzato così la situazione: “Due delle tre imputazioni le trovo molto serie, ovvero quelle relative all’Inter. Sono questioni molto serie che possono portare conseguenze. Bisogna vedere cosa ha in mano la Procura per sostenere l’indagine e perché la giustizia sportiva ha archiviato l’accusa. Io guardo anche alla componente politica, però: è chiaro che il CONI, che da tempo ripete di non avere gli estremi per commissariare la Federcalcio, con questo caso Rocchi potrebbe intervenire e ci sarebbe il commissariamento della Federcalcio, appunto”.