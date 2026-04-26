"Quando vieni a Napoli? C'è pure Geolier!", siparietto tra Frattesi e un tifoso del Napoli

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Un momento divertente, diventato subito virale sui social, ha visto protagonista Davide Frattesi tra le strade di Milano.

Un momento divertente, diventato subito virale sui social, ha visto protagonista Davide Frattesi tra le strade di Milano. Il centrocampista dell’Inter, fermo nel traffico, è stato intercettato da un tifoso del Napoli che non ha perso l’occasione per “invitarlo” in azzurro.

Il siparietto tra Frattesi e un tifoso del Napoli

Il sostenitore gli ha gridato: “Ma quando vieni a Napoli? Che c’è pure Geolier!”. Frattesi ha risposto sorridendo e scherzando: “Però questa cover qua non va bene!”, scatenando le risate. Il botta e risposta si è chiuso con un incoraggiamento: “Forza Napoli, Frattesi!”.