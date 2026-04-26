Caso Rocchi, cosa rischia l'Inter? La Stampa disegna tutti gli scenari possibili

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La domanda che tiene banco è una sola: chi era presente con Rocchi alla riunione di Milano? Da questo dettaglio potrebbe dipendere l’intero sviluppo dell’inchiesta sugli arbitri e le eventuali conseguenze sportive. Come evidenzia La Stampa, il punto centrale resta capire se vi sia stato un coinvolgimento diretto dei club. In tal senso, la consulente di diritto sportivo Flavia Tortorella chiarisce i passaggi: “La Procura Federale può aprire un’indagine anche partendo da notizie di stampa e chiedere gli atti alla Procura ordinaria. Da quel momento partono i termini per le indagini preliminari”.

Cosa rischia l'Inter? Dipende da cosa ha in mano la Procura

I tempi sono definiti, ma il quadro resta incompleto. “È prematuro esprimersi: serve un accertamento dei fatti, poi però la giustizia sportiva sarà rapida”. Sul piano delle possibili sanzioni, lo scenario è ampio: si va dalla violazione della lealtà sportiva fino all’illecito sportivo. In questo caso, “le conseguenze potrebbero includere penalizzazioni, retrocessioni o esclusioni dal campionato”.