Caso Suarez, Auriemma a Tiki Taka: "Paratici imprudente, chiamare un Ministro per chiedere una scorciatoia..."

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, ha parlato ai microfoni della trasmissione Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia 1, commentando il caso Suarez-Juve: "Quando si parla di Cantone bisogna portare rispetto, è uno dei magistrati più seri di questo paese. Se Paratici ha la firma in lega, come si suol dire, potrebbero esserci degli scenari sportivi, ma se non ha la firma in lega allora la Juve non può rischiare la retrocessione. E' un fatto triste, dispiace che un dirigente come Paratici abbia commesso una leggerezza di questo tipo, chiamare un Ministro per chiedere una scorciatoia. Paratici è stato troppo imprudente nel fare questa telefonata, non so se Agnelli era al corrente".