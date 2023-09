Cassano: "ADL ha rotto il giocattolo in tre giorni e preso uno esonerato in Arabia"

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha dichiarato

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano è tornato ad attaccare De Laurentiis: "Il problema grande sta alla base. Se hai una Ferrari tra le mani e hai tolto l'autista, le ruote, hai cambiato colore...hai cambiato tutto, la colpa è la tua. De Laurentiis aveva tra le mani tutto, il direttore e l'allenatore più forti. Ha rotto il giocattolo in tre giorni. Ha preso un allenatore non adatto esonerato in Arabia dove il calcio non è calcio: un errore clamoroso. La comunicazione di Garcia, poi, mi sta piacendo zero. Sta parlando in modo sbagliato. Ha normalizzato una squadra che era clamorosa".