Trevisani difende Chivu: “Aveva 13 panchine in Serie A, le altre hanno Conte, Allegri..."

vedi letture

Intervenuto durante Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato i giudizi a suo dire spesso contraddittori rivolti all’Inter negli ultimi anni: “L’anno scorso era tutto sbagliato perché non ha vinto nessun trofeo cercando di vincerli tutti. Adesso l'Inter esce col Bodo e ha praticamente vinto il campionato: se vince il derby fischiamo la fine della stagione alla ventottesima giornata, perché se l'Inter vince va a +13. Quindi se vinci un campionato ma esci in coppa, c'è la polemica perché esci col Bodo; se vai avanti in tutto e non vinci, c'è la polemica perché non hai vinto niente. Dobbiamo cercare di guardare più in là del proprio naso e analizzare quello che succede".

Il valore di Cristian Chivu e il merito della scelta tecnica

Trevisani ha poi focalizzato l’attenzione sull’allenatore nerazzurro Cristian Chivu: "Quest'anno l'Inter prende un allenatore che ha 13 panchine in Serie A - ricorda -. Probabilmente se non perde, o meglio se vince il derby di domenica, praticamente vince lo scudetto l'8 marzo. Mi pare che sia una cosa che abbia un valore in una stagione in cui c'è Allegri al Milan, Conte al Napoli, Gasperini alla Roma e Spalletti alla Juventus. Le altre son corazzate, l'Inter ha Chivu con 13 partite in Serie A a inizio stagione. Se vince lo scudetto l'8 marzo, secondo me bisogna dire bravo a Chivu, bravo a chi l'ha scelto e a chi gli ha messo in mano una squadra più forte di quella dell'anno precedente per i vari Sucic, Bonny e soprattutto Esposito e Akanji".