Cassano: "Arbitro peggiore in campo, un disastro! Non c'era rosso ad Anguissa"

Antonio Cassano è intervenuto alla BoboTv per commentare la sfida di San Siro

Antonio Cassano è intervenuto alla BoboTv per commentare la sfida di San Siro: "Non c'è la seconda ammonizione di Anguissa che prende prima la palla e poi Theo. L'arbitro è stato il peggiore in campo, non mi è piaciuto assolutamente, ha fatto un disastro. Ha ammonito sei giocatori del Napoli tra cui Di Lorenzo che è capitano e va a chidere spiegazioni".