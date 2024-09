Cassano: "Conte ha detto una cosa forte alla squadra: quanto fatto con lo scudetto è irripetibile"

L'ex calciatore Antonio Cassano, ai microfoni della trasmissione Viva El Futbol con Lele Adani e Nicola Ventola, ha parlato tra i vari temi anche del Napoli: "Per quanto mi riguarda da ex calciatore, Conte ha detto una cosa importante. Probabilmente da calciatore non mi sarebbe piaciuto, lui ha detto quella squadra là dello scudetto è irripetibile. Quello che avete fatto siete andati probabilmente anche oltre.

Questa è una squadra che ha come obiettivo sempre quello, di andare a vincere, ma lo dovete fare in un altro modo in cui credo. E voi dovete credere me: se mi credete bene, altrimenti... Lukaku? E’ il suo pensiero in campo, si fidano ciecamente l’uno dell’altro".