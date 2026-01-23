Del Genio su Giovane: "Si contende posto con Vergara. Ne manca uno ancora"

Il giornalista Paolo Del Genio intervenuto a Canale 8 ha parlato a Linea Calcio dell'arrivo ormai prossimo di Giovane dall'Hellas Verona: "Neres non c'è e quindi in attesa che ritorni, anche senza Lang e Lucca, mancano tre giocatori del reparto offensivo. Magari arrivano due perché uno è Lukaku che rientra. Poi magari arrivano dei trequartisti, ali, non prime punte. Magari arriva qualcuno che eventualmente sa fare anche la prima punta, come Neres.

Ecco, Giovane è uno che può fare anche la prima punta ma verrebbe per contendersi la maglia con Vergara a destra. Questo è lo scenario. A sinistra resta solo Elmas e bisogna prenderne un altro e quest'altro può essere Boga, Maldini, i nomi delle ultime ore, poi magari ne escono altri. Io non aspetterei molto servono subito".