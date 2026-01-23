Infortunio Neres, Chiariello: "Canonico su di lui era stato vago e poco preciso"

Umberto Chiariello su Radio Crc ha parlato nel suo editoriale del mattino del probabile lungo stop di Neres. "Abbiamo appreso la notizia che Neres è a rischio operazione. Lo dicono tutte le testate. Pare ci sia un problema che potrebbe tenerlo fermo fino a 3 mesi, sarebbe l'ennesimo infortunio grave che mette in ginocchio il Napoli. Era l'unico tra quelli analizzati dal dottor Canonico su cui lui non era stato chiaro. Non aveva dato tempi di recupero e non aveva detto cose precise. Era stato un po' vago e ci eravamo preoccupati.

Farlo entrare col Parma e poi farlo uscire, quanto ha pesato? Perché forzare il suo recupero? Non sappiamo se ci sia stato danno maggiore. Ma sappiamo che il giocatore ha fatto fatica a entrare dopo la distorsione con la Lazio e quando è entrato come gesto della disperazione si vedeva che Neres faticava a correre e infatti è perfino uscito. Da allora se ne sono perse le tracce e ieri è esplosa la bomba. Ho sperato fino all'ultimo fosse una fake news ma il problema esiste e scopriremo se davvero ci sarà o meno il lungo stop".