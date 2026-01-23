Giovane-Napoli, Chiariello: "Speriamo non sia come Ngonge. Già ci ha graziati..."

vedi letture

Umberto Chiariello in diretta a Radio Crc ha parlato di mercato e ha commentato l'arrivo ormai prossimo di Giovane: "Il Napoli finalmente prende un giovane, e questo Giovane — che poi è quasi un gioco di parole, nomen omen — ha ventidue anni, è un 2003, quindi è un under. È un prospetto di quelli buoni, ha vinto il Mondiale Under 20 con il Brasile, viene da una scuola importante come il Corinthians. Al Verona si è mostrato subito: tre gol e quattro assist.

Giovane contro il Napoli, per fortuna nostra, due punti già ce li ha dati prima ancora di venire. Speriamo che non sia la fotocopia di Ngonge. È mancino, sembra destinato a prendere il posto di Neres.

In attacco si spera che l’alternativa vera a Højlund, o magari il compagno, possa essere Lukaku, con Giovane che si sdoppia nel doppio ruolo, o centravanti o sottopunta che parte da destra. Ha discreta fisicità, buona tecnica, grande velocità, salta l’uomo a numeri brasiliani. Ma non basta: ce ne vuole un altro, perché ora ci vuole il sostituto di Noa Lang, che era a sua volta il sostituto in rosa di Kvaratskhelia, che è quasi una maledizione perché non l’abbiamo mai sostituito davvero. I nomi fioccano, ma vedremo se arriverà un giocatore di primo piano o di seconda fascia".