Cassano contro il Napoli: "Ha solo giocatori normali, non fenomeni! Chi fa la differenza?"

Antonio Cassano, presente negli studi di Tiki Taka, si è così espresso sul Napoli e non solo: "Sentivo dire che Higuain era finito, in fase calante. Invece l'avete visto ieri? Il gol è solo la ciliegina sulla torta. Lozano? E' fortissimo, mi piace da impazzire. Gli piace giocare a sinistra, ma lì c'è Insigne e non ho la più pallida idea di cosa ha in mente Ancelotti".

Poi, rivolgendosi ad Auriemma, continuia: "Il Napoli ha giocatori normali, non fenomeni. Prenderei un giocatore di livello a centrocampo, come Modric o Thiago Alcantara, non come Jorginho. Servono giocatori pronti e fare la differenza".