Cassano difende Messi: “È il migliore della storia del calcio, altro che Maradona o Pelè”

Leo Messi è uno dei tanti giocatori finiti nel mirino della critica dopo la clamorosa eliminazione del PSG in Champions League. Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv, ha difeso la stella argentina: “L’anno scorso ha vinto la Copa America, miglior giocatore della competizione, maggior numero di gol e di assist, nella stagione ha fatto più di 40 gol e ha vinto il Pallone d’Oro. Quest’anno è andato al PSG cambiando squadra dopo 22 anni: ha avuto il Covid, infortuni e mille difficoltà. Nonostante tutto in Champions ha fatto 5 gol in 7 partite. Sicuramente ci si aspetta di più, ma quando qualcuno si azzarda a metterlo in discussione è un vergogna. Criticare un giocatore che incanta il mondo da 16 anni è assurdo. Altro che Maradona e Pelè, non si parla più di questi giocatori qui, il più grande della storia del calcio è Messi”.