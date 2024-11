Cassano difende Spalletti: "Un genio, l'Italia è scarsa! Ieri ad allenatori invertiti finiva 8-0"

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni della trasmissione Viva El Fùtbol ha parlato della Nazionale italiana: "Anche quando le cose sono andate male, ho sempre reputato e reputo ancora una cosa: abbiamo una sola cosa meglio degli altri, l'allenatore, Spalletti è più bravo degli altri. Però io mi discosto dall'idea che ho di questa nazionale, perché il nostro allenatore ha dato un'identità, ed è la cosa più bella di positivo che ho visto in queste sei partite, l'identità.

Una cosa è allenare in squadra normale e una cosa è in nazionale. Lui in tre mesi è riuscito a dare un'identità, anche se si è preso delle responsabilità molto più grandi di quelle che sono perché secondo me la maggior parte delle responsabilità le hanno i giocatori. Io penso che la cosa migliore è l'identità che Spalletti che è un genio ha dato. Io ieri sera vedevo la partita al contrario: Spalletti allenava la Francia e Deschamps l'Italia, finiva 8-0 per Spalletti, perché è talmente più forte e vedi proprio come lui sviluppa. Anche il gol che abbiamo fatto: la mezzala viene a prendere la palla, la dà su Dimarco, recupero su Guendouzi, Dimarco la riprende e si butta dentro, va attaccare Frattesi e Cambiaso. Un'azione bellissima, identitaria. Esterno con esterno, bellissimo. Però io non mi discosto dall'idea che abbiamo una nazionale scarsa, non me lo toglie nessuno dalla testa".