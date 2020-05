Cassano esalta Castrovilli: "E' l'unico giovane italiano che farà una grande carriera"

L'ex calciatore dell'Inter Antonio Cassano è intervenuto in una diretta sui social in merito al gioiello di casa Fiorentina Gaetano Castrovilli: "Penso sia l’unico giovane italiano capace di poter fare qualcosa di davvero grande e prestigioso a livello di carriera calcistica. È un ottimo centrocampista, una mezzala di passo che quest’anno mi ha notevolmente stupito. Ritengo sia inoltre capace di poter fare un ulteriore passo in avanti”